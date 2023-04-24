Pınar Eliçe sahnede kalça dansı yaptı. Şarkıcı Gülşen'i eleştirmesiyle tepki çekmişti

Çıktığı programlarda Gülşen'in tarzına ve hareketlerine dair yorumlarıyla eleştiri toplayan Pınar Eliçe uzun zaman sonra bir mekanda sahne aldı.

Daha önce tepkilere "Zamanında benim de verdiğim fotoğraflarım vardı. Benim için 'Gülşen'i konuşacak son kişi sensin' demişler. Son 30 yılda verdiğim pek bir pozum varsa servetimi vermeye hazırım" diyen Eliçe sahnede oldukça iddialıydı.

GÜLŞEN AKLA GELDİ

Pınar Eliçe sahnede bir de kalça dansı yapınca sosyal medyada gündem oldu. Eliçe'yi görenler "Ne yapıyor yakışmamış", "Gülşen yapınca kötüydü", "Keṣke dönmeseydi", "Ahlak bekçiliği bitmiş" yorumlarında bulundu.