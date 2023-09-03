Pınar Eliçe'nin kombininin fiyatı şoke etti! Yüzüğün fiyatını duyan küçük dilini yuttu

Şarkıcı Pınar Eliçe, Nişantaşı’nda görüntülendi. 10 yıl sonra sahnelere dönen şarkıcının kombininin fiyatı şok etti.

Pınar Eliçe'nin kombininin fiyatı şoke etti! Yüzüğün fiyatını duyan küçük dilini yuttu

Şarkıcı Pınar Eliçe, City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; 10 yıl sonra sahnelere dönen şarkıcı Pınar Eliçe, "Kışın konserlerim olacak. Ekibi kurmak için toplantılar yaptım. 22 Eylül'de İstanbul ve 30 Eylül Almanya'da sahnem var. Daha sonra Yunanistan, Hollanda ve İstanbul konserlerim olacak. Yeni sezonla sahnelere ağırlık veriyorum" dedi.

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Eliçe, "Assolist olarak en tepedeydiniz. Neden bu kadar ara verdiniz?" sorusuna, "Hala öyleyim. 'Geri gelmedik, yeniden geldik' diyelim. Olmam gereken yerde, sahnedeyim" yanıtını verdi.

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Eskiye göre sektörde değişikliklerin olduğunu belirten şarkıcı, "Benim için fark etmiyor. Pınar Eliçe bir marka. Dostlarım benim harekete geçmemi bekliyordu. Çok güzel sahne şovlarımız olacak. Eski Pınar'ı unutsunlar. Repertuvarım, görüntüm ve sahne kostümüyle çok farklı bir Pınar geliyor. Provalar yapıyoruz. Güzel sürprizler olacak" diye konuştu.

KİRACISIYLA BAŞI DERTTE

Kiracısının evden çıkmak için 200 bin TL istemesine Eliçe, "Şu anki yaşadığımız olay son günlerdeki en büyük sorun. Maalesef her zaman kiracıların mağduriyeti konuşuldu. Annemin evi kentsel dönüşüme girdiği için yıkıldı. Orada kiracıydı. Biz kiracımızdan rica ettik, "Ağustos ayında boşaltır mısınız?" dediğimde, kabul ettiler. Hatam kiracıma güvenmem oldu. Beş ay önce söylemiştim. Ağustos ayı geldiğinde, "Bana 200 bin TL vereceksiniz ve taşınmamı sağlayacaksınız" dediler. Ben de, "Size ev alayım" dedim. Benim evim olmasa 72 yaşındaki annem sokaktaydı. Sonra tehditler almaya başladım. Hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Mahkeme en iyi kararı verecekler. Kiracılar düşünüldüğü gibi ev sahipleri de düşünülsün" ifadelerini kullandı.

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MİLYONLUK KOMBİN

Eliçe'nin kıyafetleri ve aksesuarları dikkat çekti. Şarkıcının Fendi marka çantası 120 bin TL, Casadei marka ayakkabısı 60 bin TL, Fendi marka gözlüğü 20 bin TL, dokuz karatlık Baget yüzük 800 bin dolar, Van Cleef & Arpels bileklik 6 bin dolar ve Etro marka elbisesinin ise 2 bin dolar olduğu öğrenildi.

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