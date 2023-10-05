Pınar Gültekin davasında yeni gelişme: Yargıtay Başsavcılığı onama istedi

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin’in ölümüne ilişkin davanın 10 Mart’ta görülen son duruşmasında katil Cemal Metin Avcı, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya ise 4 yıl hapis cezası verildi.

Gazete Duvar’dan Esma Turan’ın haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanması talep edildi.

Ayrıca, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırılması kararının bozulması istendi.

“MERTCAN AVCI KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı ile ilgili tebliğnamenin sevindirici olduğunu, Mertcan Avcı ile ilgili karara ise itiraz edeceklerini söyledi.

Epözdemir, şu açıklamayı yaptı:

"Tebliğnameye baktığımızda Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiş. Biliyorsunuz İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından Cemal Metin Avcı hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cezaya da haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Tebliğname bu yönüyle sevindirici. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Mertcan Avcı için suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü bakımından ise tebliğname bozma talep etmiş. Bu yönüyle de tebliğnameye iştirak etmiyoruz. İtiraz hakkımızı kullanacağız."