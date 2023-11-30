Piramit işçileri güçlenmek ve ömürlerini uzatmak için yiyorlardı

Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, sarımsak ve siyah sarımsak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Müderrisoğlu, mutfakların vazgeçilmezi, lezzet, şifa ve sağlık kaynağı sarımsağın bilinenden daha fazla faydası olan bir besin kaynağı ve baharat olduğunu söyledi ve ekledi:

“Siyah sarımsak, enerji, vitamin, protein, mineral kaynağı olmanın yanında sağlığımız açısından yararlı 200’den fazla bileşik içeriyor”

Sarımsağın çok eski zamanlardan bu yana şifa ve sağlık kaynağı olarak kullanıldığını belirten Müderrisoğlu, “Mısır piramitlerinin bir sırrı da sarımsaktır. Bugün, piramit işçilerinin güçlenmek, hastalıklardan korunmak ve yaralarını iyileştirmek için sarımsak kullandığını biliyoruz” diye konuştu.

200’DEN FAZLA YARARLI BİLEŞİK İÇERİYOR

Birçok kişinin kokusundan dolayı sarımsağın faydalarından kendini mahrum bıraktığını belirten Müderrisoğlu, “Sarımsağın fermente edilmesiyle elde edilen siyah sarımsak normal sarımsak gibi kokmuyor. Fermantasyon sırasında bu sarımsağın besin değeri artarken tadındaki acılık da kaybolmaktadır. Siyah sarımsak, enerji, vitamin, protein ve mineral kaynağı olmanın yanında sağlığımız açısından yararlı 200’den fazla bileşik içeriyor. Siyah sarımsak yüksek oranda antioksidan özelliklere de sahiptir” şeklinde konuştu.

NORMAL SARIMSAKTAN DAHA MI GÜÇLÜ

Müderrisoğlu, siyah sarımsağın beyaz sarımsağa göre bakteri, virüs ve mantar kaynaklı hastalıklara karşı daha etkili olduğunu kaydederek, siyah sarımsağın normal sarımsağa avantajlarından söz etti. Mide ve diğer sindirim sistemi hastalığı olanların çiğ sarımsak tüketmemesini tavsiye eden Müderrisoğlu, sarımsağı fazla tüketmenin mide rahatsızlığı, gaz ve alerji gibi sorunlara neden olabileceğini söyledi. Müderrisoğlu, “Siyah Sarımsak kullanımı ise mide asit dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir, antialerjik özelliktedir. Siyah Sarımsak klinik semptomları etkili olarak iyileştirebilen doğal bir mide koruyucudur.” diye konuştu.

YARARLARI

Kalp sağlığını korur

Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur

Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır

Bağışıklık sistemini destekler

Karaciğeri korur.

Diyabet semptomlarını iyileştirir

Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır.

Sindirim ve dolaşımı arttırır

Tansiyonu düzenlemeye yardım eder

Doğal mide koruyucudur

Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır

Yaşlanmayı geciktirir

Antialerjiktir

Saç ve cilt sağlığını korur

Yorgunluğu önler

Kansere karşı koruyucudur