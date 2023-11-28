Pırasa yerken bir kez daha düşünün

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber pırasının az bilinen yararlarını anlattı. İşte pırasanın az bilinen yararları…

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Pırasa yerken bir kez daha düşünün

Soğangiller ailesinin üyesi olan pırasa, sağlığa faydalı birçok birleşik içerir. Bunların başında flavonoidler gelir. İçerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yüksek miktarda içerdiği folat da kalp sağlığını korumaya destek oluyor. İçerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmekte

BİLİNMESİ GEREKENLER

Pırasa, dolapta yıkanmadan yaklaşık bir hafta, dondurucuda yaklaşık 3 ay saklanabilir. Piştikten sonra buzdolabında saklanıyorsa maksimum taze kalma süresi 48 saattir.
1 porsiyon pırasa; kanın pıhtılaşmasında önemli rolü olan K vitamini ihtiyacının yaklaşık %30’unu, manganez ihtiyacının %13’ünü, C vitamini ihtiyacının %6’sını karşılar. İçerdiği oksalatlar sebebi ile çok yüksek miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir. Gaz yapan bir sebze olduğu için sindirim sistemi sorunları yaşayanların çok iyi pişirerek ve az miktarlarda tüketmesi gerekir.

PIRASA İLE NE YAPILABİLİR

Salatalara soğan yerine doğranabilir.

Omlet ve melemene ilave edilebilir.

Patates ile birlikte pişirilip püre haline getirilerek çorba hazırlanabilir.

Keskin tadını kırmak için az et suyu ilave edilerek pişirilebilir.

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