Pirinç doğal haliyle kolesterol ve tuz içermez. Özellikle beyaz pirinç ve kahverengi pirinç, karbonhidrat açısından zengin olup doymamış yağ içermez. Bu nedenle kalp sağlığına zarar vermez. Kahverengi pirinç, lif bakımından daha zengin olduğu için sindirim sistemini destekler ve kan lipid seviyelerini düzenleyebilir.

PİRİNÇ HASADI NASIL YAPILIR?

Türkiye’de pirinç üretimi ağırlıklı olarak Marmara, Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde yapılır. En büyük üretim alanları Edirne, Samsun, Balıkesir ve Osmaniye’dir. Hasat dönemi genellikle eylül-ekim aylarıdır. Tarlalar suyla dolu olduğu için biçerdöverler yerine özel “bataklık tipi” hasat makineleri kullanılır. Olgunlaşan başaklar kesilir, saplarından ayrılır ve harman yerinde kurutulur. Kurutma işlemi yüzde 14 nem oranına ulaşıncaya kadar devam eder. Ardından kabuk soyma, beyazlatma ve cilalama aşamaları gelir. Esmer pirinç isteniyorsa sadece dış kabuk soyulur, kepek tabakası bırakılır.

PİRİNÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Paket üzerinde üretim yeri ve tarihiat tarihi mutlaka kontrol edilmeli. Kırık tane oranı yüksek olan pirinçler daha ucuzdur ama pişirme kalitesi düşüktür. Renk beyazın ötesinde sarımsı ya da gri tonlar taşıyorsa bayatlamış demektir. Ambalajı yırtılmış veya delinmiş ürünler kesinlikle alınmamalı. Yerli üretim tercih edilecekse Edirne, Tosya veya Osmancık türleri kalite açısından öne çıkar. İthal pirinçlerde ise yasemin Tayland, basmati Hindistan-Pakistan menşeli olmalı. Arsenik riskini azaltmak için organik sertifikalı veya “düşük arsenik” ibaresi taşıyan ürünler tercih edilebilir.

PİRİNCİ EVDE NASIL SAKLAMALIYIZ?

Pirinç nem çekmeye çok yatkındır ve çabuk böceklenir. Serin, kuru ve karanlık bir yerde muhafaza edilmeli. En ideali cam kavanoz veya sıkı kapanan plastik kaplardır. İçine birkaç diş sarımsak, defne yaprağı ya da kuru acı biber koyularak böceklenme önlenebilir. Uzun süreli saklama için buzdolabının sebzelik kısmı ya da derin dondurucu kullanılabilir; dondurucuda 2 yıla kadar kalite kaybı olmadan durur. Açılmış paketler asla torbasında bırakılmamalı, hava almayan kaplara aktarılmalı. Yüksek yaz sıcaklarında mutfak dolabında bile 3-4 ayda böceklenme riski doğabilir.

PİRİNCİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Enerji kaynağıdır: Hızlı ve anlık enerji sağlar. Sindirim sistemini düzenler: Lif içeriği sayesinde kabızlığı önler. Kan şekeri seviyesini dengeler: Özellikle diyabet hastaları için önemlidir. Yaşlanmayı yavaşlatır: Antioksidan içeriği sayesinde hücre yenilenmesini destekler. B1 vitamini kaynağıdır: Sinir sistemi sağlığına katkı sağlar.

PİRİNCİN OLASI ZARARLARI

Aşırı tüketimi kan şekeri seviyesini yükseltebilir.Beyaz pirinç lif bakımından fakir olduğu için tokluk hissi kısa sürer. Bazı pirinç türleri arsenik içerebilir; bu nedenle güvenilir kaynaklardan alınmalıdır. Rafine edilmiş pirinçler besin değerini kaybetmiş olabilir.

PİRİNÇTEN YAPILAN 3 TATLI TARİFİ

Sütlaç

Malzemeler: 1 litre süt, 1 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, vanilin

Yapılışı: Pirinç haşlanır, süt ve şeker eklenerek kaynatılır. Vanilinle tatlandırılır. Fırında üzeri kızartılabilir.

Zerde

Malzemeler: 1 litre su, 1 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, safran veya zerdeçal, kuş üzümü

Yapılışı: Pirinç haşlanır, safranla renklendirilir, şeker ve kuş üzümü eklenerek soğutulur.

Pirinç Unlu Kurabiye

Malzemeler: 1 su bardağı pirinç unu, 1 su bardağı un, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri

Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılır, şekil verilip fırında pişirilir.