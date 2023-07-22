Pirlo eski öğrencisinin peşinde

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünü yapan ve ardından ülkesinin takımlarından Sampdoria’nın başına geçen Andrea Pirlo eski öğrencisine talip oldu
HEDEF RAYYAN BANİYA
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Pirlo’nun başında bulunduğu Sampdoria Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya'yı transfer etmek için harekete geçti.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Haberde Sampdoria yöneticilerinin İtalyan futbolcunun İstanbul’da ki temsilcisi ile temaslarda bulunduğu kaydedildi.
PERFORMANSI
Rayyan Baniya geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol kaydetti.