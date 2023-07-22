Pirlo eski öğrencisinin peşinde

Andrea Pirlo'nun başına geçtiği Serie B ekibi Sampdoria Karagümrük'ün yıldız stoperi Rayyan Baniya için girişimlere başladı.

Pirlo eski öğrencisinin peşinde

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünü yapan ve ardından ülkesinin takımlarından Sampdoria’nın başına geçen Andrea Pirlo eski öğrencisine talip oldu

HEDEF RAYYAN BANİYA
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Pirlo’nun başında bulunduğu Sampdoria Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya'yı transfer etmek için harekete geçti.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Haberde Sampdoria yöneticilerinin İtalyan futbolcunun İstanbul’da ki temsilcisi ile temaslarda bulunduğu kaydedildi.

PERFORMANSI
Rayyan Baniya geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol kaydetti.

Öne Çıkanlar
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Burayı ilk kez göreceksiniz. Mağaranın üzerindeki havuz hayran bırakıyor Güncel
Burayı ilk kez göreceksiniz. Mağaranın üzerindeki havuz hayran bırakıyor
Kaşıntıyı dakikalar içinde geçiren besin ortaya çıktı. Kaşınan bölgeye sürülmesi yeterli Sağlık
Kaşıntıyı dakikalar içinde geçiren besin ortaya çıktı. Kaşınan bölgeye sürülmesi yeterli
Bakanlığın sevgi evleri ‘sır evlerine’ dönüştü. Dikkat çeken detay Güncel
Bakanlığın sevgi evleri ‘sır evlerine’ dönüştü. Dikkat çeken detay
Gomis'ten flaş Okan Buruk itirafı. Yaşanılan krizi anlattı Spor
Gomis'ten flaş Okan Buruk itirafı. Yaşanılan krizi anlattı
Twitter iş arayanlara kolaylık sunacak özelliği getiriyor Teknoloji - Otomotiv
Twitter iş arayanlara kolaylık sunacak özelliği getiriyor
Evde mahsur kalan yaşlı adam için kurtarma seferberliği Güncel
Evde mahsur kalan yaşlı adam için kurtarma seferberliği