Pirlo hakkında gündem yaratacak sigara iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen yıl VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Colin Kazım-Richards, katıldığı programda gündem yaratan sözler söyledi.

Filthyfellas isimli podcast yayınında konuşan deneyimli oyuncu yaptığı açıklamda, "Geçen yıl Karagümrük'te bazı oyuncular sürekli sigara içiyordu. Devre arasında bile Pirlo konuşurken sigara içenler oluyordu. Bu benim için tamamen farklı bir kültürdü" dedi.



Bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan Colin Kazım-Richards, 2007'de Sheffield'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve daha sonra Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor ve Karagümrük formalarıyla görev almıştı.