Pirlo Trabzonspor iddialarına cevap verdi

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ümraniyespor galibiyeti ardından konuştu. Pirlo, Trabzonspor'un ettiği teklif hakkında da konuştu.

Pirlo Trabzonspor iddialarına cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, maç sonu açıklamalarda bulundu.

GALİBİYET ÖNEMLİYDİ
Mücadelenin ritmini rakibin belirlediğini anlatan Pirlo, "Geriden gelerek öne geçtik. İkinci yarıda da golleri bularak kazandık. İşi biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Yapmamamız gereken hatalar yapıyoruz. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bir serimiz vardı ve son bulmuştu. Bu açıdan baktığımızda galibiyet önemliydi." ifadelerini kullandı.

KALE MUZAFFER'E EMANET
Kaleci Batuhan Şen'in sakatlanması ve İtalyan file bekçisi Viviano'nun da Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düşmesi hakkında konuşan Pirlo, "Viviano cezalı. Batuhan'ın durumunu net bilmiyoruz. Yarın belli olacak. Geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Onlar da olmazsa Muzaffer var. Onun için önemli bir şans olabilir. Onu da hazırlayıp en iyi şekilde maça çıkacağız." açıklamasını yaptı.

"ŞU ANDA BİR PROBLEM YOK"
Maçın 52. dakikasında kazanılan penaltı atışını kullanmak isteyen ancak kendisinin Borini'yi işaret etmesi sonrası kulübeye tepki gösteren Diagne hakkında konuşan Andrea Pirlo, "Forvetler gol atmak isterler. İlk penaltıyı Fabio Borini kullandı. İkinci penaltıyı da Fabio'nun kullanmasını istedim. Bunlar olabilecek şeyler ve çözüme bağladık. Bu istekler normal. Maçtan sonra Diagne'yle konuştum ve şu anda bir problem yok. Bugün her iki oyuncumun da gol atmasından dolayı mutluyum."değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR İDDİALARINA YANIT VERDİ
Trabzonspor'da teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Andrea Pirlo, bordo-mavili ekibin kendisine de teklifte bulunduğunu ancak bunu etik kaygılarla kabul etmediğini aktardı.

Pirlo, konuyla ilgili soruyu, "Şu anda gördüğünüz gibi buradayım. Sezonu da burada bitireceğim. Haziran ayına kadar sözleşmem var. Kendi anlayışıma göre böyle devam etmek istiyorum. Trabzonspor'a yaptıkları teklif için çok teşekkür ediyorum. Etik açıdan burada kalmaya karar verdim." şeklinde yanıtladı. (AA)

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