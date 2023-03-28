Pirlo'dan sözleşme açıklaması

Karagümrük, İtalyan teknik adamı Pirlo ile çıkışa geçti.

Andrea Pirlo, İtalyan basınına verdiği röportajda sözleşmesi hakkında açıklama yaptı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Pirlo, Juventus'a tekrar dönme fikrinin olup olmadığı sorusuna, "Karagümrük'te yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmak daha iyi. Doğru yerde, uygun programlarla büyümeyi önemsiyorum. Sonra Juventus hakkında konuşuruz." dedi.

''JUVENTUS GİBİ BİR KULÜP ARARSA ELBET DÖNERSİN''

Pirlo "Juventus size ikinci bir şans verirse geri döner misiniz?" sorusuna "Elbette. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa tabi ki dönersin." cevabını verdi.

''SERIE A BENİM EVİM''

İtalya Ligi hakkında konuşan 43 yaşındaki teknik adam, "Serie A benim evim ama Türkiye'de deneyimler bana etrafı incelemenin, yeni kültürler tanımanın önemli olduğunu gösteriyor. Ve herkesten bir şeyler öğreniyorsun." dedi.

REKOR KIRDI

Fatih Karagümrük'te 10 maçtır yenilmezlik serisi bulunan İtalyan teknik adam, kulüp tarihinde de bir rekora imza attı.