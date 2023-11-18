Pişmemiş ahtapot kolunu yemek için uğraşan Türk doktor...

Daha önce de yaptığı işlenmemiş gıda diyetinde çiğ yumurta, çiğ et gibi yediği birçok yiyecekle gündem olan Tuba Güleç isimli doktor bu sefer de çiğ ahtapot yemeye çalıştı.

Pişmemiş ahtapot kolunu yemek için uğraşan Türk doktor...

Daha önce de yaptığı işlenmemiş gıda diyetinde çiğ yumurta, çiğ et gibi yediği birçok yiyecekle gündem olan Tuba Güleç isimli doktor bu sefer de çiğ ahtapot yemeye çalıştı.

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