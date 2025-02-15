Pitbull polise saldırdı

Kaynak: İHA

Bayrampaşa'da evine gitmek istediği esnada pitbull saldırısına uğrayan polis memuru, sahiplerini ağızlıksız ve tasmasız gezdirmemeleri için uyarınca ortalık karıştı. Köpeğin sahibi ve yakını, polise küfür ederek bıçak çekti. Köpek sahibi tutuklandı.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nden evine giden E.A. isimli polis memuruna pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeği gezdiren 17 yaşındaki A.K.'yi polis, ‘ağızlıksız ve tasmasız' gezdirmemesi konusunda uyardı.

Şahıs, uyarının ardından köpeği daha fazla tahrik ederek polisin üzerine yönlendirdi. E.A, ‘polis' olduğunu söyleyince, çocuk küfür ederek bıçak çekti. Köpeğin sahibi Mehmet Emin Gültekin de olay yerine gelerek polise küfredip saldırmaya başladı.

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Bıçak çeken şahısları ve köpeği uzaklaştırmak isteyen polis memuru silah ile havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de küfredip, saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şahıslar hakkında "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevli memura mukavemet" suçlarından işlem başlatıldı. Mehmet Emin Gültekin'in 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Mehmet Emin Gültekin isimli şahsa ait olan pitbull cinsi köpeğe bir daha geri verilmemek üzere el konulurken, tehlike arz eden ırk köpek beslenmesi suçundan 152 bin 346 TL idari para cezası uygulandı.

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Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mehmet Emin Gültekin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 adet suç kaydı olduğu öğrenilen A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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