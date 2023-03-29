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Kayıp pitbulları için polise gitti 66 bin lira ceza yedi

Konya'da bir vatandaş, kaybolan iki pitbull cinsi köpeği için polisten yardım istedi, hayvanların kaydının bulunmadığı anlaşılınca ceza yedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:56
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Pitbulları için polise gitti 66 bin lira ceza aldı

Kayıp pitbulları için polise gitti 66 bin lira ceza yedi
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AA’da yer alan habere göre, Karatay ilçesinde bir kişi, pitbull cinsi iki köpeğinin çalışması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Karatay Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köpeklerin yerini tespit etti.

Adrese giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, iki pitbullun kaydının bulunmadığını tespit etti.

Köpekler, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, sahibine 66 bin 798 lira para cezası kesildi.

Meram ilçesinde ağızlıksız köpek gezdiren kişiye de 33 bin 399 lira para cezası uyguladı.


 

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