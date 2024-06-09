Piton kadını canlı canlı yuttu

Endonezya’nın orta kesimlerde, bir kadın devasa bir pitonun karnında ölü olarak bulundu. Farida isimli kadının 2017 yılından beri, ülkede piton tarafından yutulan en az beşinci kişi olduğu ifade edilirken 45 yaşındaki kadının kocası ve Güney Sulawesi eyaletindeki Kalempang köyü sakinleri, kadını yaklaşık beş metre uzunluğundaki pitonun içinde buldu.

Köy muhtarı Suardi Rosi, dört çocuk annesi kadının Perşembe gecesi kaybolduğunu ve eve dönmediğini belirterek "Kocası, Farida'nın eşyalarını pitonun yakınında bulmuş. Bu da onu şüphelendirmiş. Köylüler daha sonra bölgeyi aradılar. Kısa süre sonra büyük karınlı bir piton tespit ettiler. Pitonun midesini kesip açmayı kabul ettiler. Bunu yapar yapmaz Farida'nın kafası hemen göründü" açıklamasında bulundu.

Farida’nın, pitonun içinde tamamen giyinik halde bulunduğu belirtildi.