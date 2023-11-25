Pitonu satarken suçüstü yakalandı

Aksaray’da ülkeye kaçak olarak getirdiği 'top piton' cinsi yılanı 13 bin 500 liraya satmak isteyen T.Ç. (23), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: DHA
Pitonu satarken suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, T.Ç.'nin ülkeye kaçak olarak getirdiği 'top piton' cinsi yılanı satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, T.Ç.’yi, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde satmak için pazarlık yaparken yakaladı. Otomobilin bagajında yapılan aramada yılan ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yılan ise Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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