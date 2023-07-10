Piyango çıldırdı. 650 milyon dolar sahibini bekliyor

ABD'de nisan ayından bu yana tutturulamayan Powerball ikramiyesi 650 milyon dolara ulaştı.

Piyango çıldırdı. 650 milyon dolar sahibini bekliyor

Editör: Özlem Kıral

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, en son nisan ayında tutturulan ve o günden bu güne isabet etmen numaralar sayesinde Powerball ikramiyesi 650 milyon dolara yükseldi.

Cumartesi günü yapılan çekilişte de talihli çıkmaması üzerine bugün yapılacak çekilişte talihli çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Powerball yetkilileri bir basın açıklamasında, kazananın vergiler hariç tahmini 328,2 milyon dolarlık nakit seçeneğine sahip olacağını ve bunun bugüne kadarki dokuzuncu en büyük Powerball ikramiyesi ve 2023'ün ikinci en büyük Powerball ikramiyesi olacağını söylediler.

Cumartesi günkü çekilişteki şanslı sayılar 7, 23, 24, 32, 42 ve 18 Powerball oldu.

Kasım 2022'de yapılan çekilişte, 2,04 milyar dolarlık ikramiye kazanan bir kişi Powerball tarihindeki en büyük ikramiyesini kazanmıştı.

powerball-tickets-maryland-ap-221-hpmain-20221103-041944-16x9-992.jpg

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eklem ağrılarını yok eden ot Sağlık
Eklem ağrılarını yok eden ot
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez