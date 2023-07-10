Piyango çıldırdı. 650 milyon dolar sahibini bekliyor

Editör: Özlem Kıral

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, en son nisan ayında tutturulan ve o günden bu güne isabet etmen numaralar sayesinde Powerball ikramiyesi 650 milyon dolara yükseldi.

Cumartesi günü yapılan çekilişte de talihli çıkmaması üzerine bugün yapılacak çekilişte talihli çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Powerball yetkilileri bir basın açıklamasında, kazananın vergiler hariç tahmini 328,2 milyon dolarlık nakit seçeneğine sahip olacağını ve bunun bugüne kadarki dokuzuncu en büyük Powerball ikramiyesi ve 2023'ün ikinci en büyük Powerball ikramiyesi olacağını söylediler.

Cumartesi günkü çekilişteki şanslı sayılar 7, 23, 24, 32, 42 ve 18 Powerball oldu.