Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki piyanist Yeşim Gökalp, Bağla Bankevler Sitesi’ndeki evinde ölü bulundu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda solist olarak görev yapan piyanistin yalnız yaşadığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ EVİNDE BULUNDU

İhbar üzerine eve giren görevli, Gökalp'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Gökalp'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Durumu haber alan ve Ankara'da yaşamını sürdürdüğü öğrenilen kardeşi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadı.

Muğla'da otopsi işlemlerini takip eden Gökalp, "Çok üzgünüm. Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yaptığı ihbar sonucu maalesef ölü olarak bulunmuş. Evde televizyon açık kalmış. Ablamı yarın vasiyeti üzerine Ankara Karşıyaka'da ikindi namazı sonrası annemizin yanında toprağa vereceğiz. Hepimizin başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.