Piyasada tüm gözler hurda araç teşvikinde! 6 farklı markadan 12 model belirlendi

Önceki dönemlerde ara sıra gündeme gelen hurda araç teşviki geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yeniden gündeme taşındı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis’e sunmuştu.

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Özellikle elinde 25 yaş ve üzeri araç bulunan pek çok vatandaş hurda araç teşviki için bekleyişe başladı. Peki hurda araç teşviki tek seferlik mi olacak? Eski araçların piyasadan çekilmesi ve yeni araçlara talebin artması bakımından olası bir hurda teşviki piyasayı nasıl etkiler? Hurda araç teşviki ne zaman olur?

TEŞVİK TEK SEFERLİK Mİ OLACAK?

Piyasaya dair merak edilenleri değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Geçmiş yıllarda da hurda teşviki düzenlemesi gerçekleştirilmiş ve süreli olarak belirlenmişti. Yasalaştığı taktirde trafikte bulunan araçları gençleştirmek, yerli üretim araç alımını teşvik etmek gibi konularda faydalı olacaktır, ancak sürekli geçerli bir kanun halinde yasalaşması uzun vadede rekabet, satış adetleri dağılımı, sıfır/ikinci el piyasası dengeleri gibi iç pazar dinamiklerine birtakım etkileri olabilir. Dolayısıyla tüm senaryoların detaylı hesaplanarak yasalaşması oldukça önemli."

ÖTV VE KDV TEŞVİKİ NE KADAR?

Fiyatların ne kadar gerileyebileceğine dair yorum ancak kanun yasalaştığı taktirde yapılabilir. Zira ÖTV ve KDV teşvikinin boyutu, koşulları gibi hususlar henüz netleşmiş değil.

‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR’

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller; Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.

İKİNCİ EL NASIL ETKİLENİR?

Teşvik teklifi mevcut haliyle 12 model otomobili ve elinde hurda araç bulunan vatandaşlarımızı kapsıyor. Dolayısıyla hurda aracı olmayan kullanıcılar güncel rakamlardan otomobil alabilecekler. Bu sebeple bu modellere ait ikinci el fiyatlarda düşüş olmasa dahi, satışlarında bir miktar durağanlık görülebilir.”