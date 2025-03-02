Piyasa’daki o sahneye tepkiler çığ gibi yağdı! Leş gibi dizi

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Piyasa’daki o sahneye tepkiler çığ gibi yağdı! Leş gibi dizi

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa 2. bölümüyle tepki çekti. Münevver'in evlendiği adam tarafından zorla birlikte olması seyirciyi çileden çıkardı. Piyasa'daki o sahnelere tepki yağdı.

Daha yeni başlayan dizi Piyasa gündemden düşmüyor. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı diziye tepkiler çığ gibi yağdı. Münevver'in zorla evlendiği Azar tarafından cinsel saldırıya uğraması seyirciyi çileden çıkardı.

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Münevver'i gizli gizli takip eden Azar sete geldi. Silahla Münevver'i tehdit ederek arabayla ormana kaçırdı. Kardeşlerini bırakma şartıyla zorla Münevveer ile olan Azar genç kadını ormanın ortasında bırakıp gitti.

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MÜNEVVER ŞOKA GİRDİ

Münevver zorla Azar ile olduktan sonra şoka girdi. Ormanın ortasında tek başına kalan Münevver 3. Bölümün tanıtımında "Çok pisim ben" diyerek ağlamaya başladı.

Münevver'in başına gelenler seyirciyi rahatsız etti. Seyirci tepki çeken sahnelerle ilgili "Bu rezilliğe gerek var mıydı?", "Rezillik güzel giden diziyi bu sahnelerle mahvedecekler", "Bu rezilliği neyle açıklayacaksınız, "Leş gibi dizi yapmışsınız kadına tecavüz şiddet ne ararsan var" tepkiler yağdı.

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