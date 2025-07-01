Piyasalar bugün çok hareketli… Borsa İstanbul’da 3 ay sonra ilk kez yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.972,96 puandan başladı. Ancak sonrasında 10 bin puanın üstüne çıkarak 3 ay aradan sonra ilk kez bu seviyeye yükseldi. 10 bin 005 puanı gören Borsa İstanbul 10 bin puanının üstünü son olarak 20 Mart’ta görmüştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Öte yandan serbest piyasada dolar 39,86 liradan euro ise 47,02 liradan işlem görüyor.