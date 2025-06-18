Piyasalar FED'in faiz kararını bekliyor: Sabit tutulması bekleniyor

Haziran 2025'teki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 aralığında sabit tutacağı tahmin ediliyor. Bu karar, Fed'in ekonomik verileri ve özellikle de Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri, göç ve vergilendirme gibi konulardaki yeni politikalarının piyasalara yansımalarını dikkatle değerlendirme isteğini yansıtıyor.

TRUMP'IN YENİ TARİFELERİ VE EKONOMİK VERİLER

Başkan Trump'ın 2 Nisan'da ilan ettiği "Kurtuluş Günü" ile birlikte yürürlüğe giren kapsamlı yeni gümrük vergileri sonrası açıklanan ekonomik göstergeler, şimdilik kaygı verici bir tablo çizmedi. Son verilere göre manşet enflasyon yüzde 2,4 seviyesindeyken, çekirdek enflasyon yüzde 2,8 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise, istihdam artışındaki yavaşlamaya rağmen son üç aydır istikrarlı seyrini koruyor.

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PİYASALARIN GÖZÜ "DOT PLOT" GRAFİĞİNDE

Piyasa aktörleri, Fed'in güncellenmiş ekonomik tahminlerinin ve özellikle de "dot plot" olarak bilinen faiz beklentileri grafiğinin açıklanmasını merakla bekliyor. Bu grafik, politika yapıcıların bu yıl için iki faiz indirimi öngörüsünü sürdürüp sürdürmediğini veya beklentilerinde bir değişiklik olup olmadığını ortaya koyacak. Analistler, Fed'in bu toplantıda geleceğe yönelik para politikası duruşuna ilişkin daha net sinyaller vermesini umuyor.