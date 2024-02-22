Piyasalar Nvidia öncülüğünde uçuşa geçti

Silikon Vadisi çip devi Nvidia, Ocak ayının sonlarında sona eren çeyrekte 22,1 milyar dolarlık rekor gelir ile 12,3 milyar dolar kâr ve mali yıl için 60,9 milyar dolarlık rekor yüksek gelir açıkladı.

Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kârın 1,4 milyar dolar olduğunu, bir önceki yılın aynı üç aylık döneminde ise gelirin 6 milyar dolar olduğunu aktardı.

Nvidia hisseleri ise yüzde 9 artış gösterirken dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvanlı TMSC'nin hisseleri yüzde 2,05′e kadar çıktı. TSMC, ABD'li Nvidia ve iPhone üreticisi Apple gibi şirketler için gelişmiş işlemciler üretiyor.

YAPAY ZEKAYA ARTAN İLGİ ÇİP ÜRETİME YOĞUN TALEP

Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketler için özel olarak yapay zeka çipleri tasarlayan Nvidia, yapay zeka patlaması sayesinde grafik işlem birimlerine yönelik talebin hızla arttığını gördü.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, tarafından yapılan açıklamada "Temel olarak koşullar 2025 ve sonrasında büyümenin devam etmesi için mükemmel" ifadelerini kullanarak, Nvidia çiplerine olan talebin yüksek kalacağını da vurguladı.