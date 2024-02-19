Piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi fiyatlamaları zorlaştırırken, hafta boyunca teknoloji şirketlerinde artan oynaklık görüldü.
Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını vurguladı.
Analistler, bugün ABD'de tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını söyledi.
Ayrıca analistler, geçtiğimiz hafta bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini hatırlatarak, perşembe günü Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.