Piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Kaynak: AA
Piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başlarken, yurt içi piyasaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi fiyatlamaları zorlaştırırken, hafta boyunca teknoloji şirketlerinde artan oynaklık görüldü.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını vurguladı.

Analistler, bugün ABD'de tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını söyledi.

Ayrıca analistler, geçtiğimiz hafta bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini hatırlatarak, perşembe günü Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.

İlgili Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
WeLD Turquality alan en genç marka oldu
WeLD Turquality alan en genç marka oldu
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Gözler Merkez Bankası’nın kararında
Gözler Merkez Bankası’nın kararında
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler Spor
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi? Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot