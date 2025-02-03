Piyasalarda yer yerinden oynadı! Bir yanda sert yükseliş, bir yanda ise düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi kararı piyasaları sarstı.

ABD doları diğer para birimleri karşısında yükselirken altın fiyatları geriledi. Petrol fiyatları artarken, ABD'de seans öncesi işlemlerde hisse senedi endeksleri geriledi.

DOLARDA YÜKSELİŞ, KRİPTODA SERT DÜŞÜŞ

ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi bu sabah 109,65 ile üç haftanın zirvesini görürken, Euro/dolar paritesi yüzde 2,3 düşüşle 1,0124'e kadar geriledi ve Kasım 2022 sonrasındaki 26 ayın dibini gördü. Dalgalanan Euro daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Avrupa Birliği ülkelerine de Trump'ın ek gümrük vergisi açıklaması yönünde artan beklentiler, Euro'daki sert düşüşte etkili oldu.

Dolar/TL günlük sınırlı yükseliş serisine haftanın ilk gününde de devam etti ve 35,90'lık yeni zirvesini gördü.

Dolar/Çin yuanı kuru da offshore piyasada yüzde 0,7 artışla 7,2552'i gördü. Çin'de Yeni Ay Yılı nedeniyle piyasalar kapalı ve çarşamba günü açılacak.

Dolar/Meksika pesosu kuru da yüzde 2,7'lik artışla 21,40'ı gördü ve Mart 2022 sonrasındaki yaklaşık üç yılın zirvesine ulaştı.

ABD doları/Kanada doları kuru da yüzde 1,4 artışla 1,4755 ile 2003 yılı sonrası 22 yılın zirvesini gördü.

Lider kripto para Bitcoin de bu sabah yüzde 7'yi aşan düşüşle 93 bin doların altını görürken, Etherium da yüzde 20'yi aşan düşüşle 2 bin 326 doları gördü.

Geçen cuma 2 bin 817 dolarla rekor kıran ons altın fiyatı yeni haftaya yüzde 1'e yaklaşan düşüşle 2 bin 772 doları görerek başlarken, Brent petrol fiyatlarında ise yüzde 1'e yakın artışla 77 dolara yakın seviyeler görüldü.

ABD'de Batı Teksas tipi petrol fiyatlarında ise yüzde 2'yi aşan artışla 75 dolar seviyesi görüldü.

STAGFLASYON RİSKİ

Saxo'nun baş makro stratejisti John Hardy, dünyanın bir ticaret savaşı içinde olduğunu, bunun da tedarik zincirlerinde bozulmalarla birlikte büyüme ve fiyatlarda sonuçlarının görüleceğini söyledi ve düşük büyüme ile yüksek enflasyonun bir arada olmasını ifade eden stagflasyon riskine işaret etti.

IG'nin piyasa analisti Tony Sycamore, Kanada ve Meksika'nın tarifelere karşılık derhal misilleme yapacaklarını ilan ettiğini, AB ve Çin'in de misilleme yapmasının muhtemel olduğunu, bu durumun küresel ticarette sert daralmaya neden olacağını söyledi. Sycamore, Trump'ın tarifeleri 4 Şubat gibi yakın bir tarihte başlatma kararının da piyasalar için sürpriz olduğunu belirtti.

PİYASA BU KADAR HIZLI TARİFE BEKLEMİYORDU

Trump, Kanada ve Meksika'yı ABD'ye kaçak göçmen ve uyuşturucu girişlerini engellemedikleri gerekçesiyle yüzde 25'lik gümrük vergileriyle cezalandırırken, Çin'e de ABD'ye fetanil girişlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle yüzde 10 ek gümrük vergisi uyguladı.

Bank of Singapore'un baş ekonomisti Mansoor Mohi-uddin, Trump'ın göreve başladıktan iki hafta gibi kısa süre içinde attığı tarife adımlarının, yatırımcı güvenini vurmasının muhtemel olduğu uyarısında bulundu.

Mohi-uddin, piyasada Trump'ın tarife öncesinde ticaret partnerleriyle müzakere beklentisi olduğunu, kendilerinin de paylaştığı bu beklentinin yanlışlandığını söyledi.