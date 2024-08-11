Piyasaların ateşi söndü mü?

Küresel piyasalar ABD verilerinin endişe veren düzeyde açıklanmasının ardından yoğun satışların yaşandığı haftayı geride bıraktı.

PİYASALAR ALT ÜST

Küresel piyasalarda ABD'de geçtiğimiz haftanın son işlem gününde etkili olan satış dalgası hafta başında Asya piyasalarında daha da şiddetlendi ve daha sonra tüm piyasalarda etkili oldu.

INSTAGRAM’A ERİŞİM YASAĞI

Yurt içinde Instagram’a erişim engeli getirildi. 8 gün süren kapanışın ardından dün akşam 21.30’dan yeniden erişime açıldı.

TCMB ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, gerçekleştirdiği enflasyon raporu sunumunda, 2025 ve 2026 sene sonu enflasyon tahminlerini değiştirmedi. Sırasıyla 38, 14 ve 9 düzeyinde korudu.

E- TİCARETTE VERGİ DÜZENLEMESİ

E-ticarette 30 euronun altında olan eşyalar için AB’den gelirse yüzde 30, diğer ülkelerden gelirse yüzde 60 vergi getirildiği belirtildi.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,68 artışla 1 trilyon 667 milyar 494 milyon 682 bin TL iken faizlerde de gerileme yaşandı. İhtiyaç faizi kredisi üç haftada 4 puan gerileme gösterdi.

ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLDİ

Yurt içinde enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,25 olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ ZAM FARKI TALEBİ

İşçi Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu, toplantısında yüzde 24,73'lük enflasyon farkı zammının, sözleşme tarihi olmaksızın tüm toplu iş sözleşmelerine uygulanması talebinde bulundu.