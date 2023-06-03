Piyasaların sevgilisi: Mehmet Şimşek

Bu başlık bize ait değil. Dün Bloomberg haber ajansının sitesinde geçen haberde böyle ilginç bir başlık kullanmışlar. Sayın Şimşek'in ekonominin başına geçeceği haberleri uzun süredir gündemdeydi. Ben bu yazıyı cuma günü yazarken belki de siz cumartesi okuduğunuzda kabine çoktan açıklanmış olacak… Neticede Sayın Şimşek ve diğer bakanların ülkemize hayırlı uğurlu olmalarını dileriz.

Bu köşede hükümetin hatalarını yazdık. Yeni kabinenin yapacağı hatalar olursa onları da yazmaya devam edeceğiz. Ancak amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Körü körüne bir muhalefet değil, yapıcı bir muhalefetle inşallah ülkenin kazanması adına rolümüze devam edebiliriz.

Kıymetli okurlarım, biz; 'Bu gök kubbe yıkılırsa altında kalmayız' diye hiç düşünmedik. Bu noktada 'Gök kubbenin' ayakta kalması adına yazmaya devam edeceğiz.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'na daha gelmeden, programını açıklamadan yapamaz, edemez demek haksızlıktır. Türkiye'nin sorunları belli. Bu sorunları çözecek bir program ve irade ortaya konulursa çözüm neden oluşmasın? Evvela bunlara bakmamız, programın ve sonrasında icraatların ne olduğunun izlenmesi gerekir.

Sayın Şimşek'in bakan olarak karşımıza çıkmasını son derece hayırlı buluyorum. Geçmişte 'Kaptan Nebati' sonrası Sayın Şimşek tam da Bloomberg'in dediği gibi piyasa dostu bir isimdir. Ekonomide epistemolojik kopuşu değil gerçekliğe olan bağı simgeler.

Sayın Şimşek'in işi kolay değil. Sorunları da yüzde yüz çözecek demiyoruz. Ancak bu sorunların çözülmesi için en mantıklı isimlerden birisidir.

Vay efendim, Erdoğan, Şimşek'i yuhalatmış…

Vay efendim, Şimşek başarısız bir ekonomi yöneticisi imiş…

Bu tip eleştirilerin sadece konuşma ihtiyacını gidermek için, ya da sırf karşı taraf mantıklı bir iş yapınca eleştirmek için eleştirmek olduğunu düşünüyorum.

Bakınız, ekonomi ve işletmede ister bakan, ister genel müdür, ister CEO olsun, onu eleştirmek için performansı görmeniz gerekir.

Türk ekonomisi harap bir haldeyken, piyasaların itibar ettiği bir isim karşınıza gelince, ülkenizin menfaati için ilk önce açıklanacak programı bekleme nezaketini göstermeniz gerekir.

Bu arada benim abdestimden şüphem yok.

Bana, 'Ne oldu, niye böyle Şimşek'i olumlayan yazı yazıyorsun, hayırdır?' diyen adamın alnını karışlarım. Lakin ülke ekonomisi ödemeler dengesi krizine bir adım uzaktayken herkesin sorumluluk sahibi olması gerekir.

Şimşek'in işi çok zor olacak.

Evet bağımsız olmalı…

Bunu kendisi de biliyordur.

2 aylığına vitrin süsü olmaya gelecek biri değil.

Londra'da gayet başarılı olduğu bir işi var. Bir namı var. Türkiye'deki dolar açlığını biliyor. Durumun daha da kötüleşip, ben yapamadım gidiyorum diyecek biri değil.

Kasada -77 milyar dolar,

Kısa vadeli borcun 203 milyar dolar,

2 ayda 152 ton altın rezervinin eridiği, geriye bu erime ile 8 aylık stokun kaldığı,

Bütçede 4 aylık açığın 382 milyar TL olduğu, yıllıkta 800 milyara vuracağı, bunun da yeni zamlarla enflasyonu artıracağını,

Kamu toplam borç stokunun 4 trilyon 588 milyar TL olduğunu gayet iyi biliyor…

Bu tablonun düzelmesi için bir adım atılmalı yoksa ülke ekonomisi kayıp gidecek.

Umarız Erdoğan, Şimşek'in işlerine uzun bir süre karışmaz. Ki, Şimşek bunun pazarlığını yaparak gelmiştir.

Sözün özü; durum kötü, Şimşek'e bir kredi açmamız gerek.

Allah yardımcımız olsun.