Piyasaya bomba gibi girdi! İşte 1 milyon 346 bin liralık ayakkabı

Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı kendi adıyla ürettirdiği spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı. Gökkuşağı renkli eski Apple logosu taşıyan ayakkabı 50 bin dolarlık başlangıç fiyatı ile yeni sahibini bekleyecek.

HİÇ KULLANILMADIĞI AÇIKLANDI

BBC'nin haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi Apple marka bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sundu.

Müzayede Evi, şirketin gökkuşağı renkli eski logosunu taşıyan beyaz renkli 41 numara deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

İLK İPHONE'DA REKOR FİYATA SATILMIŞTI

Apple'ın ilk akıllı telefonu, şubat ayında çevrimiçi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.

2021'de de şirketin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs'un 1976'da ürettiği orijinal Apple bilgisayar, 400 bin dolara satılmıştı.