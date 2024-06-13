'Piyasaya inat' diyen belediye başkanı kamera karşısına geçti, fiyatları indirdi

Kaynak: Haber Merkezi
'Piyasaya inat' diyen belediye başkanı kamera karşısına geçti, fiyatları indirdi

Kurbanlık satışları yüzde 30 düşüş gösterirken bir belediye başkanı kameraların karşısına geçerek, kurban satış fiyatlarını düşürdüğünü açıklayarak vatandaşları kurban almaya davet etti.

Kurbanlık hayvan pazarında durgunlar gözlenirken Şahihbey Belediye Başkanı ‘piyasaya inat’ diyerek ilçesindeki kurbanlık fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Sosyal medyada yayınlanan video kurban alamayan vatandaşların bir anda ilgisini çekti.

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KURBANLIK FİYATLARI SABİTLENDİ

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede indirimli kurbanlık satış noktaları açtı.

İlçe sınırları içinde Van beyazı cinsi kilogram fiyatı 210 lira, mor toklu cinsi kilogram fiyatı ise 200 lira olan kurbanlıklar, piyasa fiyatlarından yaklaşık 30 TL daha uyguna vatandaşlara sunuldu.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurbanlık pazarında çektiği videoda satış noktalarının adreslerini de tek tek sıralayarak vatandaşları kurban almaya çağırdı.

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