Piyasayı kasıp kavuran dev şirket iflas etti. 13 yıl önce kurulmuştu

Kaynak: Sabah
Piyasayı kasıp kavuran dev şirket iflas etti. 13 yıl önce kurulmuştu
Bir dönem sağladığı ortak çalışma alanları ile piyasayı kasıp kavuran dev şirket WeWork iflasını açıkladı. Şirketin açtığı iflas davasına göre varlıklarının ve yükümlülüklerinin 10 ila 50 milyar dolar arasında olduğu belirlendi.

WeWork, bir zamanlar ortak çalışma alanları ve paylaşımlı ofisler konusunda piyasayı kasıp kavuran dev bir şirketti. Ancak son dönemde kâr elde edememesi nedeniyle değer kaybetmeye başladı. İflas başvurusunda bulunduğunda varlıkları ve yükümlülükleri 10 ila 50 milyar dolar arasında belirlendi.

WeWork, kurucusu Adam Neumann tarafından tam 13 yıl önce kuruldu ve ortak çalışma alanı ve paylaşımlı ofis piyasasının öncüsü oldu. Birden fazla ülkede açtığı ofislerle birçok çalışanı ağırlayan şirket, müşterilerinin sözleşmelerini sonlandırmasıyla kâr etmeyi durdurdu.

ŞOK ETKİSİ YAPTI

Kuruluşunun başlangıcında 47 milyar dolarlık bir değerlemeyle ABD’nin en değerli girişimi olarak görülen WeWork, pandemi sonrası şirketlerin evden çalışma kararı almasıyla düşüş yaşadı.

Şirketin iflas davasına göre, Haziran 2023 itibarıyla 2,9 milyon dolar uzun vadeli borcu bulunuyor. WeWork, bu noktada açtığı ofisler için kira ödemek zorunda.

WeWork’ün hızla büyüyen fikri, son dönemde müşterilerin yeni kararları ve evden çalışma eğilimleri nedeniyle büyük bir düşüş yaşadı. Bu iflas haberi, sektörde şok etkisi yarattı ve bir dönemin en değerli girişiminin zorlu bir süreçten geçtiğini gösterdi.

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