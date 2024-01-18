Pizza yapmanın püf noktalarından biri de hamurunu doğru açmak. Mutfağınızda doğru ip uçlarıyla en lezzetli pizza hamuru ve pizza sosunu yapabilirsiniz. Peki, pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza sosu nasıl yapılır?

İşte pizza hamuru ve pizza sosu tarifi…

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

- 5 su bardağı un

- 1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

- 1 yemek kaşığı şeker

- Yarım yemek kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 su bardağı ılık su

Un, instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yoğurma kabına alıp ortasını nazikçe açıyoruz, ardından malzemeleri yavaşça karıştırarak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hazırladığımız hamurun üzerini streç film ile örtüp, yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz.

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alıp, el ile şekillendirip havasını alıyoruz. Hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz. Beze haline getirdiğimiz parçayı merdane yardımıyla açıyoruz.

Açılan pizza hamurunu önceden unladığımız tepsiye yerleştiriyoruz. Hamurun kabarmaması için çatal yardımıyla delikler açıyoruz ve 200°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz.

Pişen hamurun üzerine hazırladığımız sosu sürerek dilediğimiz malzemelerle pizzamızı oluşturabiliriz.

PİZZA SOSU NASIL YAPILIR?

- 3 adet domates

- 1 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 1,5 çay kaşığı tuz

- 2 yaprak fesleğen (taze veya kuru)

Tavaya biraz zeytinyağı ekleyerek, ikiye bölünen sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ardından kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ilave edip pişirme işlemine başlıyoruz. Domatesler kaynamaya başladığında, içine domates salçası, tuz ve baharatları da ekleyerek karışımı küçülüp kıvam alana kadar pişiriyoruz.

Pişirme sürecine yaklaştığımızda fesleğen yapraklarını içine atıp bir iki dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Eğer taze fesleğen bulunmuyorsa, kullanmak zorunda değilsiniz.

Karışımı ocaktan aldıktan sonra, tüm malzemeleri blenderdan geçiriyoruz. Böylece lezzetli pizza sosumuz hazır.