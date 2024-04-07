Pizzalar için 10 bin bitcoin alan adam ne yaptığını açıkladı. İki pizza için bir servet aldığının farkında değildi

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Laszlo Hanyecz, verdiği pizza siparişini 10 bin bitcoin ile ödedi. Hanyecz’in verdiği bitcoinler zamanla büyük değer kazandı. Hanyecz, 2 çocuğu için verdiği pizza siparişini 10 bin bitcoin ile ödemeseydi 690 milyon dolar (yaklaşık 22 milyar lira) büyüklüğünde bir servetin sahibi olabilirdi.

Milliyet gazetesinden Gonca Kocabaş’ın derlediği habere göre, yapılan röportajlarda "Hiç pişman oldunuz mu?" diye sorulduğunda Hanyecz, "Pişman değilim. Bence bu şekilde Bitcoin tarihinin bir parçası olmam harika bir şey. Ben her zaman insanların Bitcoin kullanmasını istedim ve pizza satın almak benim için çok önemliydi. Bu kadar popüler olacağını düşünmemiştim ama herkes için gerçekten akılda kalıcı bir hikaye haline geldi” şeklinde yanıtladı.

10 BİN BİTCOIN İLE NE YAPTIĞINI AÇIKLADI

İki pizza için 10.000 Bitcoin alan Jeremy Sturdivant kendisini multimilyoner yapması gereken bir anlaşmaya vardığında henüz 19 yaşındaydı. Sturdivant aldığı Bitcoinleri paraya çevirip seyahat için harcadığını söyledi. Günlük hayatında hâlâ bir dereceye kadar Bitcoin kullandığını dile getiren Jeremy Sturdivant, “Bitcoin'i hiçbir zaman bir yatırım olarak görmedim. Geriye bakıp 'Milyoner olabilirdim' demek kolay olsa da, pizza işlemi sırasında sahip olduğum zihniyete bakmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in tamamen bitip gideceğini düşünmüyordum ancak ne kadar büyüyeceği hakkında da hiçbir fikrim yoktu” ifadelerine yer verdi.