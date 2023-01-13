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Dubai'den Ronaldo'ya selam çaktı: Telefon bekliyorum dedi

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'de sürdüren Miralem Pjanic, İtalyan basınından Tuttosport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:07
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Pjanic'ten Ronaldo'ya manevi destek

Dubai'den Ronaldo'ya selam çaktı: Telefon bekliyorum dedi
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Miralem Pjanic, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a giderek doğru bir karar verdiğini belirterek, "Cristiano çok hırslı bir kulüp olan Al-Nassr'a gitti. Futbolun burada geleceği olacağına inanıyorum. Futbol burada çok fazla gelişim sağlayacak. Ronaldo'nun seçimi beni şaşırtmadı." dedi.

"KALİTE İYİ"
Hayatında şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Pjanic, "Hayatım şu anda iyi gidiyor. Dubai'deyim. Gerçekten burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Her şeyimi sahaya verip Asya Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Ligin kalitesi oldukça iyi. Kulübün organizasyonu harika ve çok iyi bir antrenömüz var." dedi.

"SEVİYE DÜŞÜK DEĞİL"
Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirten Pjanic, Portekizli yıldızın seçime şaşırmadığını söyledi, "Cristiano çok hırslı bir kulüp olan Al-Nassr'a gitti. Futbolun burada geleceği olacağına inanıyorum. Futbol burada çok fazla gelişim sağlayacak. Ronaldo'nun seçimi beni şaşırtmadı. İnsanların düşündüğü gibi buradaki seviye düşük değil."

TELEFONUN BAŞINDA BEKLİYOR

"Tekrar İtalya'ya dönecek misiniz?" sorusuna ise Pjanic şu yanıtı verdi, "Evet, geri geleceğim. İtalya'yı seviyorum. Ancak ara transfer döneminde bir şey olur mu bilmiyorum. Kimse beni aramadı."

Miralem Pjanic ve Cristiano Ronaldo, 2018-2020 yılları arasında Juventus'ta birlikte forma giymişti.

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