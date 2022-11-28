'PKK propagandası' iddiasıyla gözaltına alındılar 

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK'nin kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım nedeniyle propaganda yaptığı iddia edilen 21 şüpheliyi belirledi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı ve Salihli ilçelerinde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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