PKK yöneticilerine af gelecek mi? Güvenlik kaynaklarından son kulis bilgisi geldi

PKK elebaşı Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısının ardından terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG/SDG, Suriye yönetimi ile anlaşmaya vardı.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 yayınında güvenlik kaynaklarından bu anlaşmaya ilişkin edindiği ilk kulis bilgilerini paylaştı.

Sinan Burhan, Ankara'nın bu anlaşmadan umutlu olduğunu, PKK'nın silah bırakacağı teslim noktalarının bile şimdiden belli olduğunu söyledi. Sinan Burhan, en çok merak edilen konular arasında olan terör örgütü yöneticilerine af getirilip getirilmeyeceği konusunda ise 'Kesinlikle af getirilmeyecek' ifadesini kullandı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, PKK'nın Suriye’deki uzantısı olan YPG/SDG'nin elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile biraraya geldi. Görüşmenin sonrasında YPG/SDG’nin Suriye ordusuna katılması için bir anlaşma sağlandığı açıklandı.

Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" denildi.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEN MADDELER NELER?

Sinan Burhan’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Ahmed eş-Şara arasında yapılan son anlaşma, Türkiye’deki yeni süreci doğrudan etkileyen önemli maddeler içeriyor. Anlaşmaya göre, Suriye'nin sınır güvenliğinin ve petrolün merkezi otoritenin kontrolünde olması en önemli maddeler olarak öne çıkıyor.

'PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR BELLİ OLDU'

'Bu iki madde, Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği kırmızı çizgileri arasında yer alıyor" diyen Burhan, Ankara'nın bu gelişmeden umutlu olduğunu; terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı teslim noktalarının dahi belirlendiğini aktardı.

'ATEŞKES SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ateşkesin söz konusu olmadığını ifade eden güvenlik kaynakları, aksine silahların bırakılması ve teslim olunması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik yetkilileri ayrıca, terör örgütü mensuplarının ne olacağına dair de açıklamalarda bulundu. Başka ülke vatandaşları olan terör örgütü mensuplarının kendi ülkelerine gönderileceği belirtilirken, Türkiye’de doğup büyüyen ve suç işlememiş terör örgütü üyelerinin serbest bırakılacağı ifade edildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNE AF YOK'

Bu konuda, itirafçılık ve etkin pişmanlık uygulamaları da gündemde. İlgili yasal düzenlemeler için ise, Meclis’te çalışmaların devam ettiği ve yeni bir düzenlemeye gerek olup olmayacağı değerlendirileceği kaydedildi. Terör örgütü yöneticilerine ve suça karışmış olanlara ise kesinlikle af uygulanmayacak. Bu kişilerin, ya başka ülkelere gitmeleri ya da bulundukları bölgede kalmaları söz konusu olabilir.