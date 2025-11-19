MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan İmralı süreci, terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın kendini fesederek silah bırakmasıyla ilerleyen süreç Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor.

DEM Parti'nin ve Devlet Bahçeli'nin "Komisyon Öcalan ile görüşsün" çağrıları sürerken, dün Bahçeli'nin grubunda yaptığı 'Alır 3 arkadaşımı ben giderim' çıkışı gündemdeki yerini koruyor.

PKK'DAN BAHÇELİ'YE YANIT

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Helin Ümit'ten, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm sürecine dair sözlerine yanıt geldi. Medyahaber'e konuşan Ümit, Bahçeli'nin sözlerinin "anlamlı ama yetersiz" olarak niteledi.

Ümit, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tutumunun süreci olumsuz etkilediğini belirterek; "Tutumu, fıkrada geçtiği gibi Kürt anasını görmesin tutumudur. Yani ne olursa olsun Kürt’ün dediği olmasın. İsteği olmasın. Bu tutumuyla da hem Suriye’deki entegrasyonu ve Suriye’nin birliğini zorlayan bir konumdadır" dedi.

ERDOĞAN'I SUÇLADI

'Öcalan dediklerini yerine getirdi. Peki, Devlet Bahçeli getirebildi mi?' diyen Ümit, Bahçeli'ye 'Umut Hakkı'nı hatırlatarak Öcalan'a özgürlük istedi. Komisyonun Abdullah Öcalan'ı dinlemesi gerektiğini vurgulayan Ümit “Bu komisyon mevcut haliyle tam bir oyalama komisyonuna döndü” dedi. Ümit'in 'Erdoğan renk vermiyor' ifadelerini kullanarak "Süreci geriye çeken, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır" sözleri de dikkat çekti. Erdoğan'ın 'sürece karşıyım' demediğini dile getiren Ümit 'Fırsat kolluyor, mümkün olduğunda bundan faydalanıyor' cümlelerini kullandı.

Helin Ümit, bundan sonraki süreçte Öcalan’ın “yeni bir siyasi hareket” kurabileceğini ve kendilerinin de buna katılmak istediklerini ifade etti.