PKK'lı çetelerin savaşı Londra’yı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PKK'lı çetelerin savaşı Londra’yı karıştırdı

Londra’da terör estiren çete hesaplaşmasında iki PKK'lı uyuşturucu çetelerinden Tottenham Boys’un gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 yaşındaki bir kız çocuğu da ağır yaralandı.

Londra'da iki PKK bağlantılı çeteler, "Tottenham Boys" ve "Hackney Bombacıları", son olarak kanlı bir çatışmaya imza attı.

Daily Mail gazetesinin manşetine taşıdığı bu olayda, 9 yaşındaki bir kız çocuğu da yaralanarak hayat mücadelesi veriyor.

Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralıların "Hackney Bombacıları" çetesine bağlı olduğu ve bunlardan birinin de kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Çete üyelerinin 37 yaşındaki Beytullah Gündüz'ü hedef aldığı belirtiliyor.

Bu olay, iki çete arasındaki kan davasının son halkası.

2012 yılında başlayan ve her iki çetenin de liderlerinin ölümüne yol açan bu kanlı savaşta en az 20 kişi hayatını kaybetti.

PEKİ, BU İKİ ÇETE KİM?

Tottenham Boys: Kuzey Londra'da faaliyet gösteren bu çetenin uyuşturucu ticareti, haraç ve silahlı saldırılar gibi suçlarda parmağı olduğu biliniyor.

Hackney Bombacıları: Doğu Londra'da aktif olan bu çetenin de uyuşturucu ticareti ve şiddet içeren suçlarla ilişkili olduğu biliniyor.

Londra polisi, iki çeteye karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Fakat bu kanlı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.

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