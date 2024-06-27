PKK'lı teröristler Irak'ın Kuzeyinde ormanları ateşe verdi

Kaynak: DHA
PKK'lı teröristler Irak'ın Kuzeyinde ormanları ateşe verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde sivilleri kalkan olarak kullanıp Türk birliklerine havan saldırısı düzenleyen teröristlerin, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe verdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için, hem köylüleri kalkan yapıyorlar hem de gizlenebilmek için ormanları yakıyorlar. Bu teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak'ın kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor" denildi.

Açıklamada, PKK'lı teröristlerin ateşe verdikleri yerlerde yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı" şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca teröristlerin girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek. Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak" açıklamasında bulundu.

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