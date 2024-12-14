PKK’lı teröristler Türkiye'ye ait binayı işgal etti. Almanya'da skandal olay

Türkiye’nin son zamanlarda PKK’lı teröristlere gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar Türkiye’den kaçarak Almanya’ya sığınan teröristleri harekete geçirdi. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, PKK’lılar, Frankfurt Başkonsolosluğu’nun, Bockenheim Semti‘ndeki eski binasını işgal etti.

BİR YILDIR ONARIM YAPILIYORDU

Yaklaşık bir senedir restorasyonu devam eden, eski Başkonsolosluk Binası’na sabah 10.30 sıralarında giriş yapan PKK’lı teröristler çatıya çıktı. Önüne de çadır kurdu. Alman polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı, cadde trafiğe kapatıldı ve havadan da kontroller başladı.

Değeri 25 milyon Euro’yu bulan 700 metrekarelik alan üzerinde olan binanın 1700 metrekare kullanım alanı var ve başkonsolosluk adına bir de rezidansı bulunuyordu. Boş olan binanın, tamirine izin alınmadan başlandığı ve Frankfurt Belediyesi’nin de, diplomatik dokunulmazlık sebebiyle müdahale edemediği ifade ediliyordu.

VAKIFLARA VERİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Türkiye Maliye Bakanlığı’na ait olan binanın yapılmasının ardından, Yunus Emre Vakfı ya da Ensar Vakfı’na verileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta Bilal Erdoğan’ın da bir dönem bina ile ilgilendiği ve İslami Bilimler Merkezi yapılması için temaslarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Binayı işgal eden teröristler, PKK renklerini temsil eden afişler astılar ve "İşgale karşı işgal“ sloganıyla kuzey ve doğu Suriye’deki Kürtlere destek verdiklerini duyurdular.

ÇATIYA ÇIKTILAR, ÖNÜNDE ÇADIR KURDULAR

40 terörist bina önünde toplanırken, 16 tanesi çatıya çıktı. "Rojova için ayağa kalkın. Türkiye’ye silah sevkiyatı dursun“ sloganları ve pankartlar açan ardından da polisle tartışan 4 eylemcinin kimlik bilgileri alındı.

Almanya’nın başka bölgelerinde de benzer eylemler, yürüyüşler gerçekleştirilirken, PKK’lıların başı çektiği eylemlerde polisin müdahale etmediği, aksine eylemcileri koruduğu göze çarptı.