PKK'nın katlettiği 26 kişi için anma töreni

Mardin'in Midyat ilçesinde, 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi.

KAYNAK: AA
PKK'nın katlettiği 26 kişi için anma töreni

Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın okuduğu duanın ardından konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, terör saldırısında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Mahalle sakinlerinden İzzettin Ağırman da saldırıda amcaları ve yengelerini kaybettiğini belirterek, olayın ardından yaşadıkları acıları anlattı.

Kaymakam Özdemir ve protokol üyeleri, daha sonra şehit Jandarma Er Fatih Yeniay'ın Gelinkaya Mahallesi'ndeki evi ve 15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş'ın ailesini ziyaret etti.

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