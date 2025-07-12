PKK’nın ‘Silah bırakma tiyatrosu’ sonrası ABD’den flaş sözler: Devlet kurma borcumuz yok

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "SDG, YPG ve PKK'dır. Onlara bağımsız devlet kurma borcumuz yok. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme" dedi.

Barrack, New York'ta aralarında AA'nın da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi.

Büyükelçi Barrack, "Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak" ifadelerini kullandı.



"ONLARA BORÇLU DEĞİLİZ"

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme" dedi.

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için SDG ile ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz. Onlara borçlu olduğum şey şu; makul bir şekilde yeni yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var. Bu yeni rejimde tek Suriye ile nasıl bütünleşecekleri konusunda makul olunması gerekiyor. Suriye şunu savunuyor; federal bir sistemle Suriye olamaz. Ayrı ayrı Dürzi güçleri Dürzi gibi giyinip, Alevi Alevi gibi giyinip, Kürt Kürt gibi giyinip Suriye'de ordu olamaz. Tek bir yapı olacak. 7 aydır iktidardalar, bu çıkarları birleştirmeye çalışıyorlar. Bu SDG için çok zor bir konu. Bunun da farkındayız" diye konuştu.

"MART AYINDAKİ ANLAŞMA İŞE YARAMADI"

Şam hükümeti ile SDG arasında mart ayında yapılan anlaşmayı hatırlatan Barrack, "İlkesel mutabakata vardılar. İşe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü herkes ayrıntılar belli olmadan acele bir mutabakata vardı. Ayrıntılar önemlidir. Şimdi ayrıntıları netleştirme, herkesi bir araya getirme, çocuk parkındaki çocuğa 'hadi artık' deme vakti. SDG ABD'nin kendisine borçlu olduğunu düşünüyor. ABD ise 'Size makul davranma konusunda borcumuz var ama siz makul olmazsanız başka alternatifler gündeme gelir' diyor" dedi.