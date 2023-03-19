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Terör örgütünün sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin para kasası Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 13:02
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PKK'nın sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün sözde maliye sorumlusu etkisiz hale getirildi
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İHA

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Suriye Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.

MİT’e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski isimlerinden biri olduğu öğrenildi. Mehmet Yıldırım’ın Türkiye ve Irak’ta üst düzey örgüt faaliyetleri yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde maliye sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.

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