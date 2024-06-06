PKK'nın Suriye'deki sözde seçimi ertelendi

Bir süredir PKK/PYD'nin Suriye'nin Kuzey bölgesinde Türkiye sınırında işgal ettiği bölgelerde seçim yapacağının açıklaması hem Türkiye hem de Suriye gündemini yakından ilgilendiriyordu. ABD tarafından yapılan açıklamada da seçimlerin yapılmasının uygun olmadığı belirtilmekle beraber Türkiye yaptığı her açıklamada bunun kabul edilemez olduğunu ve müsamaha göstermeyeceklerini belirtiyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG tarafından, “Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK’ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024’e ertelendi” şeklinde bir açıklama yapıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: SÖZDE SEÇİMLER TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ

Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimin terör örgütü tarafından yapılan açıklama ile ertelendiği bilgisinin gelmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı da konu hakkında bir açıklama yaparak sözde seçimin tamamen iptal edilmesi gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

"Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz.'