PKK'ya ağır darbe vuruldu. Onlarca sığınak imha edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
PKK'ya ağır darbe vuruldu. Onlarca sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-17" operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

10 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya Gürz-17 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda 71 sığınak ve mağara imha edilirken operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde düzenlenen Gürz-17 operasyonun detaylarını açıkladı. PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda 71 mağara ve sığınağın imha edildiğini ifade eden Ali Yerlikaya, mağara ve sığınaklardan ele geçirilen mühimmatları da belirtti:

  • 1.303 adet uçaksavar mühimmatı,
  • 360 adet el bombası,
  • 257kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde,
  • 141 adet mayın,
  • 80 adet RPG-7 mühimmatı,
  • 32 adet EYP,
  • 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı,
  • 7bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat,
  • 2 adet RPG-7 Roketatar silahı,
  • 112 adet roket sevk motoru,
  • 1 adet PKM Makinalı Tüfek,
  • 9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
  • 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
  • 365 adet fünye ele geçirildi

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