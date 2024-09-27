PKK'ya ağır darbe vuruldu. Onlarca sığınak imha edildi

10 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya Gürz-17 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda 71 sığınak ve mağara imha edilirken operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde düzenlenen Gürz-17 operasyonun detaylarını açıkladı. PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda 71 mağara ve sığınağın imha edildiğini ifade eden Ali Yerlikaya, mağara ve sığınaklardan ele geçirilen mühimmatları da belirtti:

1.303 adet uçaksavar mühimmatı,

360 adet el bombası,

257kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde,

141 adet mayın,

80 adet RPG-7 mühimmatı,

32 adet EYP,

16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı,

7bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat,

2 adet RPG-7 Roketatar silahı,

112 adet roket sevk motoru,

1 adet PKM Makinalı Tüfek,

9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

365 adet fünye ele geçirildi