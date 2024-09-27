PKK'ya ağır darbe vuruldu. Onlarca sığınak imha edildi

10 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya Gürz-17 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda 71 sığınak ve mağara imha edilirken operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde düzenlenen Gürz-17 operasyonun detaylarını açıkladı. PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda 71 mağara ve sığınağın imha edildiğini ifade eden Ali Yerlikaya, mağara ve sığınaklardan ele geçirilen mühimmatları da belirtti:
- 1.303 adet uçaksavar mühimmatı,
- 360 adet el bombası,
- 257kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde,
- 141 adet mayın,
- 80 adet RPG-7 mühimmatı,
- 32 adet EYP,
- 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı,
- 7bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat,
- 2 adet RPG-7 Roketatar silahı,
- 112 adet roket sevk motoru,
- 1 adet PKM Makinalı Tüfek,
- 9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
- 365 adet fünye ele geçirildi
1️⃣0️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-17” operasyonlarında 7️⃣1️⃣ mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi❗️… pic.twitter.com/ynWcq7lSL4— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2024