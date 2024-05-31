PKK'ya operasyon. 11 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
PKK'ya operasyon. 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında 2 DEM Parti Belediye Meclisi üyesinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu operasyonlar kapsamında, daha önce 17 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, Suruç ilçesinde 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyeleri M.K. ve M.Ö. ile 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve 19 örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

ekran-goruntusu-2024-05-31-115634.png

ekran-goruntusu-2024-05-31-115641.png

ekran-goruntusu-2024-05-31-115649.png

Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır Gündem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır
Cide'de yangın Yerel Haberler
Cide'de yangın
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira... Ekonomi
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira...
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı Gündem
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında Gündem
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor Spor
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor