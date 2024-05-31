PKK'ya operasyon. 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu operasyonlar kapsamında, daha önce 17 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, Suruç ilçesinde 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyeleri M.K. ve M.Ö. ile 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve 19 örgütsel fotoğraf ele geçirildi.