PKK/YPG’ye EYP desteği sağlayan 3 zanlı tutuklandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, terör örgütü PKK/YPG'ye el yapımı patlayıcı (EYP) desteği sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: AA
PKK/YPG’ye EYP desteği sağlayan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları tarafından terör örgütleri ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Cerablus Yerel Güvenlik Teşkilatı, örgüt mensuplarının İdlib, Afrin, Azez'den temin edip Münbiç bölgesindeki terör örgütlerine kullanması için EYP desteği sağlayan 3 zanlıyı Cerablus-Kandura bölgesinde yakaladı.

Ekiplerin ikamette yaptığı aramada, 29 el telsizi, 1 mobil araç telsizi, 28 batarya, 29 anten, 29 şarj cihazı, 1 seyyar role, 3 çubuk anten, deniz tipi telsiz anten, 4 bin 460 dolar, 100 lira ve 34 bin Suriye lirası ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

pkkypgye-eyp-destegi-saglayan-3-zanli-tutuklandi-yenicag-1.jpg

pkkypgye-eyp-destegi-saglayan-3-zanli-tutuklandi-yenicag-2.jpg

Öne Çıkanlar
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Son Haberler
Hangi tür üzüm her derde deva Şifalı Bitkiler
Hangi tür üzüm her derde deva
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon Güncel
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız Spor
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı Dünya
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı' Güncel
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi Güncel
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü Güncel
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü