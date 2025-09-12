Plaj sapığı! Telefonundan çıkan arşiv mide bulandırdı

Kaynak: DHA

Sakarya Karasu'daki plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen sapık gözaltına alındı. Şüphelinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti. Kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı.

f.webp

BİRÇOK KADINA AİT FOTOĞRAF ÇIKTI

Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P.’de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

plajda-kadinlarin-fotograflarini-ce-extz.webp

plajda-kadinlarin-fotograflarini-ce-waac.webp

