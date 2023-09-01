Plajda fırtına kabusu. Aniden çöktü. Sahildekiler canını zor kurtardı

Sakarya Karasu sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı.

KAYNAK: İHA
Plajda fırtına kabusu. Aniden çöktü. Sahildekiler canını zor kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.

Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

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