Plajda silahlı saldırı: 2 yaralı

Silahlı saldırı Yeşilmahalle Kapuz Plajı’nda saat 23.00'da meydana geldi. Plajda bekçi olarak görev yapan Ahmet B., tesis içinde bulunan vatandaşları dışarı çıkarmak istedi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile Ahmet B. arasında ‘tesisi boşaltma’ konusundan tartışma çıktı.

Taraflar önce yumruk ve tekme ile kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından ayrılan Ahmet B., kısa süre sonra tabanca ile gelerek grubun üstüne kurşun yağdırdı. Ahmet B.’nin silahından çıkan kurşunlar Murat K. ve Hakan G.’ye isabet etti.

Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.