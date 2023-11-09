Plajda, sokakta, çarşıda her yerde aynı görüntü. 120 bin kişi başvurdu

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın ‘Aksa Tufanı’ harekatı sonrasında İsrail’in karadan, havadan ve denizden Gazze’yi abluka altına alıp her gün bombardıman yapması halen devam ediyor.

İsrail’de ise sivil insanlar bireysel silahlanma için resmen yarış haline girdi.

Mynet’ten alınan habere göre, Ağır bombardıman ve kara harekatıyla Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün artarken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

Bakan Itamar Ben-Gvir, İsraillilere silahlanma çağrısı yapmış ve eşiyle birlikte Kudüs'te sivillere silah dağıtırken görüntülenmişti. İsrail'de sivillerin silahlanabilmesi için hükümet kuralları da gevşetti. Artık silah başvurusunda bulunmak ve silah almak çok daha kolaylaştı.

Bulundurulacak mermi sayısı 50'den 100'e çıkarıldı. Netanyahu'nun da silahlanmayı teşvik eden açıklamalarının ardından 120 bin kişi ilk defa silah ruhsatı alabilmek için başvurdu.

Ben-Gvir'ın çağrısı ve Netanyahu'nun açıklamaları sonrası İsraillilerde silahlanma yarışı başladı. Plajda, çarşıda, sokaklarda uzun namlulu silahlarıyla İsraillilerin olduğu görüldü.

ATV Haber'in Batı Kudüs'te kaydettiği görüntülerde, kadın ve erkek neredeyse herkesin silahla sokaklarda gezdiği görüldü.

Silahlanan siviller atış kabiliyetini geliştirmek için poligonlara akın ederken, silah mağazalarındaysa uzun kuyruklar dikkat çekiyor.

Bireysel silahlanma meselesinde 'Amerika gibi olacağız' bazı İsraillileri tedirgin etse de silahlanma her geçen gün artıyor.