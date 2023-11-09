Plajda, sokakta, çarşıda her yerde aynı görüntü. 120 bin kişi başvurdu

HAMAS ile savaş halinde olan İsrail’de siviller silahlanma yarışına girdi. Güvenlik Bakanının silahlanma çağrısından sonra tam 120 bin kişi bireysel silahlanma için başvurdu.

Plajda, sokakta, çarşıda her yerde aynı görüntü. 120 bin kişi başvurdu

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın ‘Aksa Tufanı’ harekatı sonrasında İsrail’in karadan, havadan ve denizden Gazze’yi abluka altına alıp her gün bombardıman yapması halen devam ediyor.

İsrail’de ise sivil insanlar bireysel silahlanma için resmen yarış haline girdi.

Mynet’ten alınan habere göre, Ağır bombardıman ve kara harekatıyla Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün artarken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122448.png

Bakan Itamar Ben-Gvir, İsraillilere silahlanma çağrısı yapmış ve eşiyle birlikte Kudüs'te sivillere silah dağıtırken görüntülenmişti. İsrail'de sivillerin silahlanabilmesi için hükümet kuralları da gevşetti. Artık silah başvurusunda bulunmak ve silah almak çok daha kolaylaştı.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122456.png

Bulundurulacak mermi sayısı 50'den 100'e çıkarıldı. Netanyahu'nun da silahlanmayı teşvik eden açıklamalarının ardından 120 bin kişi ilk defa silah ruhsatı alabilmek için başvurdu.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122504.png

Ben-Gvir'ın çağrısı ve Netanyahu'nun açıklamaları sonrası İsraillilerde silahlanma yarışı başladı. Plajda, çarşıda, sokaklarda uzun namlulu silahlarıyla İsraillilerin olduğu görüldü.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122524.png

ATV Haber'in Batı Kudüs'te kaydettiği görüntülerde, kadın ve erkek neredeyse herkesin silahla sokaklarda gezdiği görüldü.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122533.png

Silahlanan siviller atış kabiliyetini geliştirmek için poligonlara akın ederken, silah mağazalarındaysa uzun kuyruklar dikkat çekiyor.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122513.png

Bireysel silahlanma meselesinde 'Amerika gibi olacağız' bazı İsraillileri tedirgin etse de silahlanma her geçen gün artıyor.

ekran-goruntusu-2023-11-09-122519.png

İlgili Haberler
Güneydoğu'dan 10 ayda 2,2 Milyar liralık halı ihracatı
Güneydoğu'dan 10 ayda 2,2 Milyar liralık halı ihracatı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü Gündem
Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
Sanal su tehlike saçıyor. Sanal su nedir? Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sanal su tehlike saçıyor. Sanal su nedir? Profesör uyarılarını sıraladı
En çok bitcoin üreten ülkeler belli oldu Ekonomi
En çok bitcoin üreten ülkeler belli oldu
Jon Snow dizisinden üzecek haber. Game of Thrones’un devam projesiydi Yaşam
Jon Snow dizisinden üzecek haber. Game of Thrones’un devam projesiydi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı
Picasso’nun ünlü eseri 139.4 milyon Dolara satıldı Dünya
Picasso’nun ünlü eseri 139.4 milyon Dolara satıldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı 13 Kasım'da Ankara'da yapılacak Dünya
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı 13 Kasım'da Ankara'da yapılacak