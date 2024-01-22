Plakalarda yeni dönem. Tüm sürücüleri ilgilendiriyor. Para ve hapis cezası geliyor

Kaynak: AA
Plakalarda yeni dönem. Tüm sürücüleri ilgilendiriyor. Para ve hapis cezası geliyor
İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan açıklamasında, 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

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Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtildi.

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Açıklamada, "Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerine yer verildi.

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AVRUPA PRESS PLAKA NEDİR?

“Avrupa Press Plaka” (APP) kelimesi, Avrupa’da kullanılan bir araç plakası standardının kısaltmasıdır. APP plakaları, standartlara uymayan ve farklı karakter ve şekillerle yazılmış özel tasarımlı araç plakaları anlamına gelir. APP plakaları, daha çok aracın görünümünü değiştirmek isteyenlerin ve modifiye tutkunlarının ilgisini çeker. Ancak, APP plakaları 2017 yılından beri yasal değildir ve para cezası uygulanmaktadır.

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